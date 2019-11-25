Минус 52 градуса: уроки в школе Верхоянска отменены из-за экстремального мороза

В якутском Верхоянске приостановлены занятия в школах для учеников с 1 по 7 классы из-за 50-градусных морозов. По данным регионального управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Верхоянске в понедельник, 25 ноября, зафиксирована температура минус 52 градуса.

Как сообщили в местной школе, для учеников с 1 по 7 классы объявлен актированный день, то есть школьников освободили от занятий из-за слишком низкой температуры. Все классы не учатся в том случае, если за окном минус 55, уточнили в учебном заведении.

По информации метеорологов, до минус 51 сегодня опустилась температура в поселке Батагай Верхоянского района, до 46 градусов ниже нуля – в поселке Усть-Мома Момского района, до 45 градусов – в поселках Белая Гора и Нера Абыйского и Оймяконского районов соответственно.

Стоит отметить, что в районе Верхоянска и Оймякона находится первый полюс холода – одна из самых холодных точек Северного полушария. Температура в этом районе опускалась до минус 70 градусов.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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