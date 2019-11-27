В Приморье ученик принес банку с ртутью в школу

В селе Хороль Приморского края ученик одной из школ принес баночку с ртутью и разливал ядовитое вещество в ладошки одноклассникам. Образовательное учреждение эвакуировали. Проводится проверка.

Как сообщили в районной администрации, семиклассник нашел банку с ртутью в заброшенном сгоревшем гараже, передает РИА «Новости». В школе он начал делиться находкой с другими ребятами. В результате было разлито около четверти банки, ее объем не уточняется.

Когда происходящее увидели учителя, школу эвакуировали. На место прибыли представители организации «Примтехнополис», занимающейся утилизацией опасных отходов. По их словам, концентрации ртути в здании школы зафиксированы очень высокие, более чем в 80 раз превышают норму. «Был разлив, они самостоятельно убирали, теперь вся школа грязная», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время ученики занимаются дистанционно. По предварительным данным, на мероприятия по демеркуризации понадобится около недели.

Прокуратура Приморья начала проверку после разлива ртути. Надзорное ведомство также проверит работу компетентных органов профилактики несовершеннолетних.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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