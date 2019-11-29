Ученик избил палкой одноклассницу в школе в Приморье

Правоохранители проводят проверку по факту драки в одной из школ города Находка Приморского края, сообщили в региональном управлении МВД РФ. Восьмиклассник с палкой набросился на одноклассницу прямо в классе. Ученица получила травмы.

По информации из соцсетей, инцидент произошел в школе №3. Как сообщили очевидцы, учащийся восьмого класса напал на школьницу с криком «вот вам». Одна из учениц в этот момент закричала «Вероника, беги!». Девочка спастись от агрессивного одноклассника. Подросток нанес ей несколько ударов палкой.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Происшествием занялись инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции по Находке.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 29.11.19

Мост через Амур наконец соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ. / «Роскосмос» вскрыл схемы хищений, «работавшие десятилетиями». / Удар по Путину: в России резко выросли протестные эмоции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»