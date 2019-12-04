В Хабаровске сняли с самолета семерых жителей Бурятии

В аэропорту Хабаровска не пустили на рейс семерых мужчин. Они были настолько пьяны, что не могли передвигаться самостоятельно.

Сотрудникам транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности, в котором говорилось, что в выдвижном рукаве для прохода на борт самолета находятся семеро пассажиров. Мужчины в возрасте от 35 до 63 лет находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, некоторые из них не могли передвигаться самостоятельно.

Пьяных пассажиров задержали и доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Хабаровска, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО. В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Они заплатят штраф в размере от 500 до 600 рублей.

По данным местных СМИ, мужчины являются жителями Бурятии. Они направлялись домой с вахты. По всей видимости, окончание рабочего процесса начали отмечать еще Южно-Сахалинске, но по пути в Хабаровск еще были в нормальном состоянии. Время ожидания пересадки в Иркутск вахтовики коротали в ресторане аэропорта, где дополнительно приняли на грудь. В результате в телетрапе часть из них не могла стоять и перемещалась на четвереньках.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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