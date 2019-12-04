На Камчатке бродячие псы напали на школьницу

В городе Вилючинске Камчатского края стая бездомных собак атаковала школьницу. Следователи проводят проверку. Тем временем, в мэрии заявили, что денег на отлов бродячих псов в бюджете нет, а жители сами прикармливают опасных животных.

Инцидент произошел на улице Кронштадтской, неподалеку от школы. На девочку залаяли собаки, она побежала. Псы догнали ребенка и повалили на землю, сорвали шапку, передает ИА «Кам 24». Школьница успела надеть капюшон, чем защитилась от повреждений лица и черепа. Проходившие мимо прохожие отпугнули животных от ребенка. Серьезных травм девочка не получила.

Следственный комитет организовал проверку в связи с нападением стаи бездомных собак на школьницу. По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных в городе.

Позже глава администрации Вилючинского городского округа Галина Смирнова заявила, что жалобы от местных жителей действительно поступали, но средств на отлов бездомных псов в бюджете не предусмотрено.

«Отлов собак мы осуществляем за счет государственных ассигнований из краевого бюджета. Местные деньги мы не имеем права тратить на это. Мы запрашивали дополнительные средства, потому что мы знали о существовании этих собак и заявления поступали», – сказала Смирнова.

Кроме того, чиновница обвинила самих жителей. По ее словам, трех собак прикормили жильцы дома, рядом с которым произошел несчастный случай. На углу дома стояли миски, везде была разбросана еда.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.12.19

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