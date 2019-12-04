«Били, заливали водку и надевали пакет на голову»: задержаны полицейские, три дня пытавшие свидетеля убийства

В Приморском крае возбудили уголовное дело после избиения в отделе полиции очевидца преступления. По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны трое правоохранителей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, стражи правопорядка в течение трех дней, с 26 по 28 октября, держали и избивали в отделе полиции «Кавалеровский» местного жителя – очевидца преступления, ранее совершенного в селе Зеркальное Кавалеровского района. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении правоохранителей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Краевой полицейский главк сообщили о проведении служебной проверки в отношении сотрудников полиции. «По ее результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования», говорится в сообщении ведомства.

Свидетелем какого преступления стал пострадавший от пыток в отделе полиции мужчина, в СКР и УМВД не уточняют. Между тем, как сообщает ИА PrimaMedia, речь идет о преступлении, совершенном 25 октября в лесу рядом с селом Зеркальное, где во время охоты был застрелен 37-летний местный житель. По сведения издания, после убийства тело погибшего пропало, нашли его через некоторое время. При этом расследование преступления, как уверяют родные убитого, затягивается и не ведется должным образом. Близкие жертвы заподозрили в причастности к убийству оперуполномоченных отдела полиции «Кавалеровский» и их родственников. По словам брата убитого, главного свидетеля по уголовному делу, племянника убитого, три дня держали в отделе полиции и пытали, не предъявив при этом никаких обвинений: «Били, заливали водку, надевали пакет и оставили в зимнем лесу на два часа пристегнутым к дереву». Это делалось, чтобы выбить у него показания о своей причастности к убийству, рассказал мужчина.

Мать свидетеля преступления обратилась в прокуратуру с заявлением об избиении сына в отделе полиции. Вскоре после этого в полицию обратился 54-летний житель Ольгинского района. Мужчина, по данным правоохранителей, признался в том, что в тот же вечер охотился в лесу, и застрелил охотника, приняв за дикого зверя, сообщает Deita.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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