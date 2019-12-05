В Приморье пациент сбежал из реанимации голышом в мороз

В Приморье полицейским пришлось возвращать пациента, который сбежал из реанимации. Мужчина без одежды вылез через окно и добрался до дома.

51-летний житель Надеждинского района получил телесные повреждения во время бытовой ссоры и был госпитализирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию. Около двух часов ночи он самовольно покинул отделение реанимации, выбравшись на улицу через окно.

В краевом департаменте здравоохранения уточнили, что пациенты находятся в реанимации без одежды. Отсутствие больного обнаружил во время обхода дежурный врач и обратился в полиции.

Правоохранители нашли сбежавшего пациента у него дома. Как он добрался по морозу голышом, не уточняется. В ту ночь на улице было около -17 градусов Цельсия.

Мужчину вернули в больницу. В настоящий момент он получает необходимое лечение.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.12.19

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