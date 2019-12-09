На Дальнем Востоке неизвестные заминировали школы, колледжи и университеты

На Дальнем Востоке поступили сообщения о бомбах, якобы заложенных в учебных заведениях. Взрывотехники оперативно проверили потенциально опасные объекты.

Сообщения о минировании поступили в Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурской области и Приморском крае, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД. В списке были школы, колледжи и университеты. Учреждения эвакуировали.

К настоящему моменту все объекты проверили взрывотехники. Взрывных устройств обнаружено не было. Полиция проводит проверку.

Правоохранители напомнили, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Лжеминерам грозит до 10 лет лишения свободы.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 09.12.19

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