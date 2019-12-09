В Приморье возник дефицит автомобильного топлива

Владельцы АЗС в Приморском крае пожаловались на нехватку дизеля и бензинов. По словам представителей независимых сетей автозаправочных станций, топлива нет на нефтебазах, либо его стоимость заоблачно высока.

Так о нехватке дизеля и бензина рассказал РИА «Новости» представитель приморской сети АЗС «Арими». Компания покупает топливо у дочки «Роснефти» компании «Востокнефтепродукт».

«У «Востокнефтепродукта» просто нет нужных объемов – они не могут обеспечить нормальные поставки. Эта компания поставляет топливо местным сетям АЗС и оптовикам, но – ограниченное количество. Пока цены на наших АЗС не поменялись. Мы надеемся, что в ближайшее время все устаканится», – сообщили в «Арими».

Собеседник агентства уточнил, что подобная ситуация сложилась и в прошлом году, так как поставщик не может перестроиться с летнего топлива на зимнее. Владельцам АЗС остается только ждать, что в ближайшее время вопрос разрешится.

В АЗС «Октант» подчеркнули, что в этом году ситуация по дизелю в Приморье еще более тяжелая, чем в прошлом. Закупками на бирже ее не исправить, так как разница в цене может достигать 10 тысяч рублей на тонну. «Роснефть» выделяет крайне ограниченное количество топлива для сетей АЗС. У многих частных заправок АИ-92 и АИ-95 в наличии просто нет, а дизель вот-вот закончится.

Закупка на бирже также влечет проблемы с логистикой. АЗС «Октант» закупила три вагона АИ-95 еще 30 ноября, но они «стоят в тупике без движения». Если же там приобрести и дизель, то в рознице он будет стоить по 58 рублей за литр.

В «Роснефти» заявили РБК, что полностью обеспечивают нефтепродуктами собственную розничную сеть, а продажи зимнего дизельного топлива с нефтебаз «РН-Востокнефтепродукта» независимым АЗС существенно выросли по сравнению с прошлым годом. Представитель компании отметил необходимость увеличить объемы реализации дизельного топлива другими производителями региона.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 09.12.19

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