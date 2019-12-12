Грудной младенец погиб из-за кормления сухим молоком

Жительницу Амурской области обвинили в смерти дочери. Женщина кормила грудного младенца сухим молоком.

Девочка родилась в апреле 2019 года и находилась на искусственном вскармливании. Несмотря на рекомендации врачей, 24-летняя мать не давала ребенку специальное питание для детей, в котором находятся все необходимые для развития малыша микроэлементы. Все лето она кормила дочь смесью, изготовленной на основе воды и непредназначенного для кормления грудных детей заменителя молочного продукта.

Малышка скончалась 22 августа. Экспертиза показала, что в результате неправильного кормления у ребенка произошли патологические изменения внутренних органов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СУ СКР по региону. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее судьбу решит суд.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 11.12.19

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