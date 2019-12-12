На Дальнем Востоке мужчина нашел носки с золотом на 9 млн рублей

61-летний житель Магаданской области нашел носки, в которых находилось более 3 кг чистого золота. В результате мужчину обвинили в незаконном хранении драгоценных металлов.

Мужчина обнаружил носки и пакет с семью металлическими слитками округлой формы в апреле. Он перевез находку в Тынду Амурской области, где был задержан правоохранителями.

По заключению эксперта, слитки общим весом 4,3 кг содержали серебро и золото. При этом химически чистое золото в их составе составляло более 3,5 кг. Общая стоимость изъятого металла составила более 9,3 млн рублей, передает РИА «Новости».

Мужчину признали виновными по ч. 1 ст. 191 УК РФ «незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере». Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 12.12.19

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