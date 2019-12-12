В Находке затонула подводная лодка

В Японском море затонула подводная лодка, которую буксировали на утилизацию. По данным Росморречфлота, пострадавших нет.

Судно «Лазурит» буксировало списанную подлодку Тихоокеанского флота на металлоперерабатывающий завод «Аскона», сообщили РИА «Новости» в Росморречфлоте. Субмарина частично затонула и кормой легла на грунт.

«В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет», – рассказал собеседник агентства. В настоящее время принимается решение о привлечении спецорганизации для подъемных работ.

В Тихоокеанском флоте уточнили, что подлодка Б-260 находилась в отстое с 2013 года. От нее остался один корпус, который было решено утилизировать. Вероятно, ЧП произошло из-за плохой погоды.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 12.12.19

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