В Алтайском крае при пожаре погибли шесть человек, четверо из которых дети

В Алтайском крае сгорел жилой дом. В результате шесть человек погибли, среди них четверо детей. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в селе Глубокое Завьяловского района. В момент возгорания в деревянном доме находились шесть человек, четверо из которых несовершеннолетние. Пожар был настолько сильным, что полностью выгорела и обрушилась крыша здания.

В настоящее время сотрудники МЧС потушили пламя. На место прибыли следователи-криминалисты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 12.12.19

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