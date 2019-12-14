В Комсомольске-на-Амуре взорвался газ в жилом доме

Взрыв газа прогремел в квартире трехэтажного жилого дома в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего возгорания в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Вагонная поступило спасателям в субботу в 17:25 по местному времени. В результате взрыва повреждено оконное остекление на кухне, где случился инцидент. Известно, что дом не газифицирован. Несущие конструкции здания не пострадали.

Хозяин квартиры получил ожоги конечностей и был доставлен в больницу, однако от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за попытки пострадавшего подключить газовый баллон к кухонной плите.

Комсомольск-на-Амуре, служба информации РИА «Новый День»

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 13.12.19

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