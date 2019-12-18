На Сахалине отправили в колонию пытавших женщину полицейских

В Южно-Сахалинске суд вынес приговор трем полицейским за пытки женщины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, злоумышленников обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, а также специальных средств (пп.«а», «б» ч.3 ст.286, п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ)

В суде доказано, что в ноябре 2015 года трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с обеда и до позднего вечера держали задержанную женщину в наручниках, избивали ее, а также при помощи пакета перекрывали доступ к воздуху. Кроме того, полицейские угрожали женщине изнасилованием. Помимо этого двое из них применяли к потерпевшей эклектрошокер. Таким образом полицейские рассчитывали получить от женщины признательные показания по делу о хищении денег.

Суд согласился с мнением гособвинителя и приговорил двоих виновных к 4 годам 6 месяцам, 4 годам и 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, соответственно. Кроме того, им запрещено занимать определенное должности в течение трех лет.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.12.19

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