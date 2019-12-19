Во время волны минирований в детском саду ЕАО умерла воспитатель

В Биробиджане при эвакуации детского сада скончалась сотрудница. Причины смерти воспитателя устанавливаются. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Сегодня утром поступило сообщение по электронной почте о заложенных взрывных устройствах в 12 дошкольных учреждениях. Заведующие сообщили экстренным службам. Детей и сотрудников эвакуировали, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В детском саду №24 73-летней женщине стало плохо, когда малышей выводили из здания. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось. На месте происшествия работают правоохранители и медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По последним данным, шесть учреждений уже обследовали взрывотехники и кинологи с собаками. Никаких взрывных устройств не обнаружено. Детские сады возвращаются к работе в штатном режиме. В остальных проверки продолжаются.

Волна минирований прокатилась по всему Дальнему Востоку. Сообщения о бомбах поступили также в детские сады Хабаровска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.

Биробиджан, Служба информации РИА «Новый День»

Биробиджан. Другие новости 18.12.19

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