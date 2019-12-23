Во Владивостоке 13-летний мальчик погиб при попытке сделать селфи

Во Владивостоке от удара током погиб подросток. Он пытался сделать селфи на железной дороге.

Трагедия произошла на станции Гайдамак. По данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги, 13-летний мальчик залез на железнодорожную цистерну, проигнорировав знаки «Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне.

В результате подросток оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ и был смертельно ранен электрическим током.

Отмечается, что это уже третий случай гибели подростков на территории Дальневосточной железной дороги. В прошлом году при подобных обстоятельствах погибли шесть человек.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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