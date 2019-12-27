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Пятница, 27 декабря 2019, 11:08 мск

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Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

Туристка из Японии была возмущена приветствием жителей Итурупа, которые называют остров своим. Об этом сообщает газета Yomiuri.

80-летняя Айко Ясуду проживала на Итурупе с детства, в этот раз она приехала в качестве туристки. У женщины возникло неприятное чувство, когда местные жители обратились к группе со словами «приветствуем вас на нашем острове». Ясуду считает Итуруп своей родиной и не понимает японцев, которые говорят, что сейчас на острове живут замечательные люди.

Женщина также не разделяет решение японского правительства в части организации туров на Курилы. «Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов», – утверждает она.

Мирный договор между Россией и Японией до сих не подписан из-за вопроса принадлежности южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Южные Курилы были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Но Япония считает четыре курильских острова своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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