Во Владивостоке 30 машин провалились под лед

У берега острова Русский около 30 автомобилей провалились под лед. Машины вытаскивают с помощью спасателей.

Как сообщили в главке МЧС России по Приморскому краю, инцидент произошел в бухте Воевода. Глубина в этом месте – не более двух метров. Автомобили принадлежат рыбакам, которые нарушили запрет о выезде на лед. Часть машин провалились по крышу, часть – по капот, кто-то – по колеса.

Некоторым любителям подледной рыбалки удалось выехать самостоятельно, остальных спасатели вытягивают на троссе. По данным МЧС, пострадавших среди людей нет.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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