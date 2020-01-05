В Приморье 4-летняя девочка насмерть разбилась на тюбинге

В Приморье 4-летняя девочка получила смертельную травму, катаясь с горки. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили в краевом управлении СКР, трагедия произошла 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы она скончалась на следующий день в больнице.

Следователи установили, что место, где произошел несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних игр. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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