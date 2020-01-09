В чукотской тундре мужчина прожил без еды в течение 16 дней

На Чукотке нашли живым бригадира оленеводческой бригады. Мужчина 16 дней жил без пищи, за это время он сильно похудел, но в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Оленевод потерялся 21 декабря. Он выехал в село Рыркайпий на снегоходе, но не прибыл в пункт назначения, передает РИА «Новости». Была организована поисково-спасательная операция. Нашли мужчину благодаря местному жителю в 200 км от того места, где он в последний раз выходил на связь.

Выяснилось, что оленевод укрылся в рыбацком балке, который топил подручными материалами. Еды у мужчины не было. Он сильно исхудал за это время, но его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается.

Сейчас бригадира транспортируют в село Рыркайпий, где его осмотрят медики. «Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», – отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Эгвекинот.

Анадырь, Служба информации РИА «Новый День»

Анадырь. Другие новости 07.01.20

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