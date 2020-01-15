На Сахалине накрыли подпольную стоматологию с врачом из КНР без диплома и антисанитарией (ФОТО)

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли подпольный зубоврачебный кабинет, где трудился гражданин Китая без медицинского образования, а помогали ему двое соотечественников. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

По информации ведомства, китайцы устроили нелегальную стоматологию в одной из комнат частного дома по улице Новая, который снимали. «Дантист» при этом плохо знал русский язык. При общении с клиентами ему помогали двое знакомых – выходцев из КНР, которые выступали в роли переводчика и ассистента. Кроме того, они занимались поиском клиентуры и принимали звонки.

Сам непосредственно «стоматолог» не имел медицинского диплома и был самоучкой. При этом в подпольном стоматологическом кабинете не соблюдались нормы санитарии.

Здесь и далее фото ГУ МД РФ по Сахалинской области

Так, инструменты хранились в нестерильных местах хранения, а использованные расходники не утилизировались и находились вместе с неиспользованными.

Как выяснилось в ходе проверки, иностранцы прибыли в Россию по коммерческой визе и не имели права работать. В отношении китайцев составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)). Им грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

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