На Сахалине 300 рыбаков оказались на оторванной от берега льдине

На Сахалине от берега откололась огромная льдина, на которой находятся около 300 рыбаков-любителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧП произошло на юге Сахалина, в заливе Мордвинова. Сообщение об оторванной льдине поступило спасателям около полудня по местному времени (4:00 мск).

В настоящее время проводится операция по спасению людей. Задействованы 18 сотрудников МЧС, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, а также судно на воздушной подушке.

В МЧС уточнили, что при необходимости для доставки рыбаков на берег будет привлечен вертолет Ми-8.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 21.01.20

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