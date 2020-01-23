На Дальнем Востоке из цистерны разлилось 60 тонн мазута

На Дальневосточной железной дороге произошел разлив опасного груза, на землю вылилось около 60 тонн нефтяного топлива. Прокуратура проводит проверку.

Разлив произошел на железнодорожной станции Токи Ванинского района Хабаровского края. Одна из цистерн, отправленная со станции Дземги, оказалась пустой. В ней перевозили мазут.

«Причины утечки нефтепродуктов устанавливаются. По результатам проверки в целях устранения нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования», – сообщили в пресс-службе Ванинской транспортной прокуратуры.

По словам очевидца ЧП, цистерна была опломбирована, но кран, по всей видимости, открывали, на нем есть потеки. «Предполагаю, кто-то подумал, что там солярка, открыли, увидели, что это мазут, и пошли дальше, – сообщил собеседник ИА «Хабаровский край сегодня». – Мазут на холоде стал желеобразным, не разлился, просто так лежит на снегу, экологической катастрофы нет. Насколько я знаю, у железнодорожников есть договор с компанией «Экоспас» из Хабаровска, они уже выехали, завтра прибудут и приступят к уборке».

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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