Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которые избил своего восьмилетнего сына. Ребенка госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ, отец поднял руку на мальчика 20 декабря в поселке Оссора. Мужчина с силой швырнул малыша на пол.

«Несколько дней его родители не обращались к врачам, давая ребенку обезболивающее. После того как мальчик пришел в школу со следами побоев, он был госпитализирован», – цитирует представителя полиции ТАСС. У ребенка сломана нижняя челюсть.

Врачи обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по более тяжкой уголовной статье – за систематические избиения ребенка отцом.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 28.01.20

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