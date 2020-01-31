Во Владивостоке при взрыве в жилом доме погиб человек

Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме. По данным краевого управления СКР, один человек погиб, двое ранены. Проводится проверка.
Взрыв прогремел в квартире дома на улице 1-ая Поселковая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю. На месте происшествия обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела.
По предварительным данным, причиной взрыва стал самодельный электрический механизм. Погибший изготовил его и хотел продемонстрировать своим знакомым. В результате два человека получили травмы.
Следователи проводят проверку. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.
Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»
Владивосток. Другие новости 30.01.20
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