На Сахалине работница соцслужбы обворовывала инвалидов и ветерана

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы областного государственного автономного учреждения «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка». Женщина присваивала пенсии инвалидов и ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области, сотрудница вводила в заблуждение получателей социальных услуг и злоупотребляла их доверием.

Среди жертв недобросовестной сотрудницы – пенсионеры, инвалиды и ветеран Великой Отечественной войны. В результате женщина похитила более 570 тысяч рублей пенсионных начислений.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Расследование продолжается.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 05.02.20

Двое россиян оказались на круизном лайнере, помещенным на карантин в Японии. / «Это ущемление конституционных прав»: «единороссы» в Госдуме отказались изымать незадекларированное имущество чиновников. / Путин заверил, что не намерен оставаться на посту президента. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»