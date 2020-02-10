В Якутии глава нефтепромышленной компании попался на мошенничестве

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора компании «Саханефтегазсбыт», директора предприятия «Норд-Спецстрой-1», а также иных лиц. Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, с 2014 по 2018 годы руководители предприятий вступили в сговор и заключили контракты с иными лицами по строительству нескольких автозаправочных станций в Якутии по завышенным ценам. Они подготовили подложные документы, на основании которых гендиректор нефтегазовой компании необоснованно принял и оплатил строительство. В итоге размер ущерба превысил 60 млн рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что гендиректор «Саханефтегазсбыт», используя служебные полномочия, вопреки интересам компании, изготовил и подписал заведомо подложные документы о передаче предприятию от подконтрольной фирмы, при пособничестве ее руководителя, крана на базе автомобиля, по искусственно завышенной стоимости. За это тот получил мзду в виде нефтепродуктов. Ущерб превысил 18 млн рублей.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 10.02.20

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