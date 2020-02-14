В Хабаровском крае обнаружили труп тигренка

Специалисты центра «Амурский тигр» сообщили об обнаружении мертвого тигренка. У экспертов есть три версии причин гибели животного.

Маленького хищника нашел у дороги водитель лесовоза и сообщил об этом в краевое Минприроды, сообщает в соцсетях центр «Амурский тигр». Предположительный возраст погибшего тигренка – 3-4 месяца.

По словам специалистов, малыш умер от болезни или истощения. Во время вскрытия эксперты также проверят версию о возможном столкновении с автомобилем.

В центре добавили, что рядом с телом найдены следы взрослого хищника, по всей видимости, это мать тигренка. Тигрица здорова и без труда добыла себе пропитание – неподалеку есть следы свежей охоты, хищница убила кабана.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 14.02.20

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