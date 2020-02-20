В Магадане самолет с вахтовиками совершил жесткую посадку

Самолет АН-2, вылетевший из аэропорта Магадана, совершил жесткую посадку. В результате пострадали 10 человек, у пяти из них компрессионный переломам позвоночника. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областном управлении СКР, самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан вахтовых рабочих – жителей Магаданской области, Казахстана, Белгорода, Подмосковья. Он упал недалеко от взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа. В результате 12 человек получили травмы и были доставлены в больницы. По словам министра здравоохранения региона Сергея Чеканова, скорая прибыла к месту аварии в течение 8 минут. В спасении людей было задействовано 10 врачебных бригад.

«Обследованы 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, пятеро отпущены на амбулаторное лечение, два – в процессе обследования. Состояние пострадавших – средней тяжести, тех, кто находится в больнице. Пострадавший, чьи травмы изначально были оценены как тяжелые, осмотрен, находится сейчас в состоянии средней тяжести в нейрохирургическом отделении», – цитирует министра MagadanMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна). У следствия есть две основные версии причин произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Расследование взял под личный контроль глава следственного управления.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 20.02.20

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