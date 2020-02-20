Хабаровский студент получил большой срок за подготовку теракта в родной школе

Суд в Хабаровске вынес приговор 19-летнему местному жителю Александру Онуфриенко за подготовку теракта в своей бывшей школе. Молодой человек получил 8 лет лишения свободы. Вину он полностью признал.

Согласно материалам следствия, Онуфриенко планировал устроить массовый расстрел в хабаровской школе №30. Как установило краевое УФСБ, парень был последователем идеологии «стрельбы в школах» («school shooting»). Для совершения нападения на учебное заведение он попытался получить разрешение на приобретения оружия и приобрести его через интернет, передает «Интерфакс» со ссылкой краевое управление ФСБ.

В ходе обыска дома у осужденного были найдены обрез двуствольного охотничьего ружья и 95 патронов с картечью, разгрузочные пояса для переноски боеприпасов, символика «school shooting», а также листовки «Русского национального единства» (запрещенная в России террористическая организация).

Напомним, студент Дальневосточного института управления РАНХиГС Александр Онуфриенко был задержан в феврале прошлого года. Всё время до суда он находился под арестом.

Как сообщали телеграм-каналы, ФСБ вычислила подозреваемого в подготовке теракта в школе в ходе мониторинга соцсетей.

Хабаровск, Ольга Панфилова

Хабаровск. Другие новости 20.02.20

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