В Хабаровске нашли тело экс-заместителя мэра

В Хабаровске нашли мертвым Евгения Колосова, который ранее занимал пост заместителя мэра города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда «Лига-спас».

Мужчина пропал 23 февраля. Он был в гостях у знакомых, затем ушел за своим автомобилем и исчез. Родственники обратились к спасателям с просьбой отыскать мужчину.

Почти две недели спустя труп Колосова обнаружили волонтеры на Большом Уссурийском острове под Хабаровском. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

В 2016 году Колосов был осужден за превышение должностных полномочий. Его обвиняли в том, что он содействовал бизнесмену в выделении земли под гаражи, а также разрешил вырубить деревья на улице Совхозной. Колосов свою вину не признавал, однако суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 05.03.20

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