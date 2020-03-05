В Магадане судебных приставов выгоняют за долги

В Магадане управлению федеральной службы судебных приставов грозит выселение из офисного помещения. Дело в том, что ведомство задолжало за аренду более 2 млн рублей.

Решение о выселении пристав принял областной арбитражный суд, пишет «Российская газета». С управления ФСПП в пользу магаданского областного эксплуатационного центра должны взыскать 2,1 млн рублей. Вердикт можно обжаловать в течение месяца.

Отмечается, что ранее приставам отключали электричество, а также трижды требовали съехать и арендованного помещения. Управление ФСПП продолжало работу в здании, хотя договор аренды истек в конце 2018 года.

Магадан, Зоя Осколкова

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