Хабаровские силовики повязали браконьеров со 190 кг черной икры

В Хабаровском крае троих мужчин 1961, 1968, 1971 годов рождения обвинили в незаконном обороте черной икры группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.258.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в декабре 2019 года в Железнодорожном районе Хабаровска сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором оказалось 85 кг осетровой икры. Груз был изъят, возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что в преступную группу входили трое мужчин и провели у них обыски, а ходе которых изъяли еще 105 кг черной икры, а также фрагменты рыб осетровых видов. По ходатайству следственных органов обвиняемых поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 05.03.20

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