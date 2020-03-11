На Сахалин обрушился снежный шторм: дороги перекрыты, занятия в школах отменены

В Сахалинской области бушует циклон. Дороги заваливает снегом, в нескольких населенных пунктах отсутствует электричество, уроки в школах отменяют, а в местном аэропорту переносят рейсы. По данным синоптиков, стихия отступит только 12 марта.

Штормовое предупреждение было объявлено на территории 11 городских округов. Прогнозировалась сильная метель и ураганный ветер. Циклон стал причиной транспортных проблем. Так непогода нарушила работу паромной переправы Холмск – Ванино, соединяющей Сахалин и материк. В аэропорту Южно-Сахалинска отменены и задержаны более 20 рейсов.

У села Взморье автобус с 45 пассажирами застрял в сугробе. Экстренные службы не смогли вытащить машину из снежного заноса, в результате пассажиров эвакуировали в ближайшую школу. Граждане получили еду и горячий чай, но продолжить путь они не смогут до улучшения погоды, сообщили в правительстве островного региона.

Кроме того, циклон нарушил электроснабжение нескольких населенных пунктов. Над устранением неисправностей работают аварийные бригады.

«Минувшей ночью в Южно-Сахалинске выпало 18 мм осадков, порывы ветра достигали 18-20 м/с. Днем в областном центре ожидается ослабление циклона. Полностью непогода покинет территорию Южно-Сахалинска к окончанию среды», – говорится на сайте мэрии.

В школах отменили уроки. На улицы города выехала техника для расчистки дорог, затем ее направят на очистку пришкольных территорий. Детские сады функционируют в штатном режиме.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 10.03.20

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