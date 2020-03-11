Во Владивостоке строители вышли на забастовку из-за долгов по зарплате

Более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский во Владивостоке вышли на митинг и требуют выплатить им зарплату за февраль. Проверку по факту несоблюдения прав работников начали СКР и прокуратура.

Бастуют сотрудники ООО «Стройтрансгаз-Восток». «В среднем обычно тут получают 100-120 тысяч рублей, за февраль пришло около 60 тысяч. Мы собрались у отдела кадров и не планируем уходить, пока нам не вернут деньги. Руководство объясняет снижение выплаты тем, что комиссия из Москвы распорядилась уменьшить коэффициент трудового участия, но никаких дополнительных соглашений мы не подписывали», – рассказал РИА «Новости» один из строителей.

Проверку проводит региональное СУСК РФ. Следователи устанавливают количество работников, сумму и срок задолженности по заработной плате. «В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает следствие.

Кроме того, к бастующим выехал прокурор Фрунзенского района Владивостока. Он вместе с сотрудниками Государственной инспекции труда и краевого управления Роспотребнадзора проверит информацию о невыплате зарплаты, ненадлежащих условиях труда, проживания и питания работников предприятия.

На острове Русский возводится вторая площадка многофункционального культурного центра. Так разместят хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернат для детей, которые будут обучаться музыке и балету, а также жилье для сотрудников культурно-образовательного центра.

Подобные центры должны построить до конца 2023 года в четырех городах – Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 11.03.20

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