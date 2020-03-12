Ученик устроил стрельбу в школе в Приамурье: есть пострадавшие

Старшеклассник открыл стрельбу из пневматического оружия в одной из школ города Свободный Амурской области. В результате пострадали два ученика шестого и восьмого классов.

В отношении 18-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает региональный полицейский главк. Правоохранители не стали задерживать школьника: ему назначили меру процессуального принуждения – обязательство о явке. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавшие дети – мальчик и девочка – получили легкие ранения, госпитализация им не понадобилась. Им оказали необходимую медицинскую помощь в школьном медкабинете и отправили домой.

Как уточняет издание «Амурская правда», стрельбу в школе открыл сирота. Оружие, скорее всего, он приобрел самостоятельно на социальные выплаты. Отмечается, что парень имел положительные характеристики – ранее он спас несколько человек из пожара. Юноша собирался поступить на службу в правоохранительные органы.

Благовещенск, Ольга Панфилова

Благовещенск. Другие новости 12.03.20

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