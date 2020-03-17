На Камчатке ребенок погиб, скатившись с горки

На Камчатке 11-летний мальчик погиб, скатившись с ледяной горки. Его двухгодовалая сестренка попала в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла около дома №7 в переулке Ботанический проезд в Петропавловске-Камчатском. Брат с сестрой скатились с горки и врезались в трубы теплотрассы.

От полученных травм мальчик погиб на месте. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 17.03.20

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