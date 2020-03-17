Губернатор застрял в лифте отремонтированной больницы

В Еврейской автономной области временно исполняющий обязанности губернатора Ростислав Гольдштейн застрял в лифте, когда посетил больницу после дорогостоящего ремонта. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Гольдштейн застрял в лифте вместе с главврачом клиники в Биробиджане. Произошедшее попало на видео. Рабочий пытался запустить лифт, забравшись на крышу кабины, ему помогали люди в медицинской форме.

По данным канала, двое мужчин спровоцировали перегруз лифта. Кроме того, была сломана кнопка вызова. Чтобы лифт поехал, нужно звонить вахтеру.

Инцидент произошел в детской областной больнице, в которой был проведен капитальный ремонт. Реконструкция обошлась в 211,5 миллиона рублей. Губернатор дал неделю на устранение всех неисправностей и обещал вновь вернуться с проверкой.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 17.03.20

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