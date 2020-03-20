Руководителей рудника «Мир» отправили в колонию за гибель 8 горняков

В Якутии суд вынес приговор и.о. директора Мирнинского ГОКа Александру Кисиличину и бывшему и.о. главного инженера данного предприятия Александру Манну. Как сообщили в пресс-службе СКР, их признали виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

В суде доказано, что в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» появились признаки прорыва воды. Обвиняемые знали о возникшей аварийной ситуации, но не остановили работу рудника и не вывели горняков из опасных выработок. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 человек погибли.

Причиненный ущерб превысил 10 млрд рублей. Для его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ.

Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

Уголовное преследование экс-начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера прекращено в связи с его смертью.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 20.03.20

Коронавирус не помещает голосованию по поправкам в Конституцию: есть запасной план. / Власти ищут новых поставщиков на случай дефицита продуктов. / Мораторий на штрафы и коммуналку: Госдума запросит у правительства антикризисный план. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»