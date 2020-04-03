В Приморье под легковушкой рухнул железобетонный мост

В Приморском крае сегодня, 3 апреля, произошло обрушение пролета железобетонного моста через реку Суходол на 55-м километре трассы Артем – Находка в Шкотовском районе. Мост 1962 года постройки рухнул, когда по нему проезжал легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как отметили в пресс-службе правительства Приморья, обрушение, вероятно, произошло после проезда по мосту грузовой машины. Ранее данный мостовой переход был признан аварийным, а проезд по нему большегрузов был запрещен.

Сейчас движение по мосту закрыто в оба направления. Дорожники ищут оптимальные маршруты объезда. «Сейчас движение перекрыто, транспорт движется через Партизанск. На место выехали специалисты, которые обследуют аварийный мост и определят альтернативные пути объезда, а также возможность восстановления пролета сооружения», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Дорожники рассматривают два варианта: объезд со стороны Романовки или через технологический проезд в районе строящейся дороги. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья добавили, что проектирование нового мостового перехода началось еще в прошлом году. Теперь же проект готовится к экспертизе.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 03.04.20

Камчатский край остался без губернатора. / Коронавирусный карантин: вместо всплеска рождаемости – рост числа психических расстройств. / Посткоронавирусный мир: «шизофреническая разорванность» без доверия к государству. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»