Во Владивостоке нашли и поместили в обсерватор всех сбежавших пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке полицейские нашли и поместили в обсерватор всех 12 пассажиров, прилетевших из Бангкока и сбежавших из аэропорта столицы Приморья – люди отказались отправляться на карантин. Об этом сообщили региональные власти.

Авиалайнер из Таиланда прилетел во Владивосток в ночь на 2 апреля. На его борту было более 170 пассажиров. Для людей подготовили обсерватор в санатории «Сахарный ключ» и большинство согласились поехать туда. Однако 12 человек отправляться в изоляцию отказались и сбежали из аэропорта. Четырех беглецов нашли сразу, остальных – в течение внерашнего дня.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», отметили в региональном полицейском главке.

Владивосток, Ольга Панфилова

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