На Сахалине задержали трех подозреваемых в терроризме страйкболистов

В Южно-Сахалинске задержали трех жителей, которых подозревают в организации террористического сообщества. Родственники арестованных заявили, что они занимались страйкболом. Однако в региональной общественной организации «Сахалинская федерация страйкбола» это утверждение опровергли.

Городской суд Южно-Сахалинска отправил под арест трех жителей региона после того, как у них нашли предметы, предположительно являющиеся элементами взрывного устройства. Расследование дела ведет сахалинское УФСБ. Уголовное дело возбуждено по ст. 205.4 УК РФ.

Все три фигуранта дела увлекались страйкболом, а также занимались общественной работой. В частности, один из них состоял в добровольном поисковом отряде.

В «Сахалинской федерации страйкбола» заявили, что ни один из их участников не привлекался к ответственности за какие бы то ни было нарушения закона, передает «Лента.ру». В организации полагают, что родственники подозреваемых пытаются создать таким образом общественный резонанс. Там также добавили, что наличие оборудования не говорит о принадлежности задержанных к страйкбольному сообществу.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 06.04.20

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