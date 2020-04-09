Хабаровские школьники уйдут на летние каникулы в апреле

В мэрии Хабаровска решили отправить всех школьников с первого по седьмой класс на летние каникулы уже в апреле. Об этом сообщила заммэра по социальным вопросам Елена Лагошина, отметив, что такое решение принято по рекомендациям федеральных органов власти.

В частности, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля. Школьники с 4 по 6 классы доучатся в дистанционном режиме, заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля.

Для семиклассников последним учебным днем будет 26 апреля. Восьмиклассники продолжат учиться в удаленном формате до 14 мая.

По словам Лагошиной, старшеклассники продолжает дистанционное обучение. Она напомнила, что «девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают», а 8 июня стартует ЕГЭ для выпускников. «Если нам не поступит иных рекомендаций от вышестоящих инстанций, будем работать по такому распорядку», – заверила чиновница.

Накануне Минпросвещения России разрешило регионам в случае неблагоприятной эпидемической обстановки по коронавирусу корректировать сроки учебы для школьников с 1 по 8 класс.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 09.04.20

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