На Сахалине сотни сотрудников полиции и ФСБ ищут сбежавших из-под карантина

На Сахалине сотрудники правоохранительных органов разыскивают несколько человек, сбежавших из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

«Вчера в срочном порядке пришлось собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям, поскольку стало известно, что несколько человек, находящиеся на карантине, исчезли. Утро 10 апреля началось с поиска этих людей. Работаем совместно с управлением ФСБ и полицией», – заявил Лимаренко на родительском онлайн-собрании, посвященном проблемам дистанционного обучения.

По словам главы региона, сотни правоохранителей задействованы в поисках беглецов. Точное число нарушивших карантин жителей губернатор не сообщил.

По данным Лимаренко, на Сахалине семь человек находятся на лечении с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В режиме самоизоляции и в обсервации находятся более 4 тысяч жителей.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.04.20

Россия погрузилась в бюрократический и политический хаос: впереди – катастрофа и разорение. / Прорывного развития нет: особые экономические зоны получают льготы впустую. / Хабаровские школьники уйдут на летние каникулы в апреле. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»