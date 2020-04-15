В Приморском крае из-за коронавируса отменили первомайские демонстрации

Во Владивостоке отменили традиционную первомайскую демонстрацию, а также концерты на Спортивной набережной и других площадках, которые обычно проводились в Международный день солидарности трудящихся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Решение принято из-за распространения коронавируса нового типа.

Как отметила зампредседателя регионального правительства Елена Бронникова, подготовка к первомайской демонстрации и ее проведение включает большую организационную работу, в которой участвуют десятки тысяч человек в разных муниципалитетах края. «Поскольку ограничительные меры действуют у нас до 30 апреля и такая работа несет дополнительный риск появления новых случаев заражения инфекцией, было принято решение об отмене традиционных шествий и сопутствующих массовых праздничных мероприятий на 1 мая в Приморье», – пояснила она.

Первомайские демонстрации отменяются и в других городах региона по аналогичной причине.

Добавим, что сегодня оперштаб Приморья по борьбе с COVID-19 принял решение временно приостановить посещение верующими храмов. Трансляцию торжественной Пасхальной службы в прямом эфире будет вести краевой канал.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом. Сегодня власти сообщили о четырех новых инфицированных. С начала эпидемии скончались два пациента, выздоровели – трое.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 15.04.20

На Колыме у 15 старателей артели выявили коронавирус. / Госдума «переписала» дату окончания Второй Мировой войны. / Незыблемый гарант: 75% россиян считает, что Путин отражает интересы олигархов и силовиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»