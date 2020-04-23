В Амурской области пропал 16-летний парень

В Амурской области пропал 16-летний Владислав Иванов. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 22 апреля он ушел из дома на улице Никольское шоссе в Белогорске. По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1, ст.105 УК РФ).

Следственно-оперативная группа, а также добровольцы поисково-спасательных отрядов ведут поиски молодого человека, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: СКР

На момент ухода он предположительно был одет в темно-синие джинсы, кроссовки зимние синего цвета, темно-синюю куртку с капюшоном (парка), серую вязанную шапку. Приметы рост около 182 см, телосложение худощавое, волосы длинные, темные, до плеч.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 23.04.20

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