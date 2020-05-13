В лесу Приморья обнаружили сумку с гранатами и патронами

Во Владивостоке обнаружили схрон со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю.

Гранаты и патроны обнаружили сотрудники колонии-поселения № 49 и сообщили о находке в полицию. Правоохранители изучили местность с помощью металлодетектора и нашли боеприпасы.

В сумке из синтетического материала находились четыре гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов.

Боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства направили на экспертизу.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 13.05.20

Приморские дальнобойщики грозят забастовкой из-за очередей на границе. / Кремль потерял рычаги воздействия: катастрофа уже неминуема. / ФАС проверила «100 дней без процентов» от «Альфа-банка»: потребителей вводят в заблуждение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»