На Чукотке нашли тела двух пропавших детей

На Чукотке потерялись два ребенка 6 и 7 лет. Позже волонтеры обнаружили тела мальчиков.

Как сообщил представитель управления СКР по региону, два брата ушли из дома во вторник, 12 мая. На поиски малышей отправились полицейские и добровольцы из местных жителей.

Погибших детей нашли под снегом. Явных признаков насильственной смерти на телах мальчиков нет, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Расследование причин гибели детей продолжается.

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 14.05.20

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