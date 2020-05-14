В Магадане на кладбище паводок размыл могилы

В Магадане весенним паводком размыло могилы на местном кладбище. Прокуратура потребовала от властей немедленно устранить нарушения.

Видео затопленных талыми водами мест захоронений ранее разместили очевидцы в социальных сетях. Паводок смыл погребальные венки, из-за рыхлой почвы накренились и упали кресты и надгробия.

Прокурорская проверка установила, что власти Магадана не обеспечили надлежащее содержание кладбища. В частности, на территории отсутствовало ограждение, в значит, дикие животные могли подходить к могилам, также на кладбище хранились отходы, мусор не вывозился.

«В этой связи мэру города Магадана (Юрию Гришану) прокурор города внес представление с требованиями устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности», – заключили в прокуратуре.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 14.05.20

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